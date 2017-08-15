Источник сообщил о продлении расследования по делу о крушении Ту-154

Срок следствия по уголовному делу о катастрофе военно-транспортного самолета Ту-154 в акватории Черного моря продлен до конца декабря 2017 года. Об этом «Интерфаксу», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что дело будет расследоваться до 25 декабря. Продление срока следствия связано со значительным объемом юридических формальностей, к которым относятся и связанные с оформлением факта смерти пассажиров самолета. При этом не исключается, что срок следствия может быть продлен и после 25 декабря.

Источник указал, что несколько тел погибших так и не удалось обнаружить.

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31 мая Минобороны опубликовало итоги расследования катастрофы Ту-154. Было установлено, что падение самолета могло произойти из-за ошибок командира в управлении судном. «По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — говорится в сообщении.

В ходе расследования не было установлено нарушений правил заправки топливом, в рассадке пассажиров, а также в загрузке и центровке груза.

Направлявшийся в Сирию борт Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи, куда ранее приземлился для дозаправки. В результате катастрофы погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Среди причин катастрофы, которые, по официальной информации, рассматривались, — человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей. Появлявшиеся в СМИ версии о дезориентации пилота в пространстве и перегрузке опровергались Следственным комитетом.