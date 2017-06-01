Песков отказался комментировать итоги расследования по крушению Ту-154

В Кремле не считают нужным комментировать итоги расследования причин крушения Ту-154 в Черном море в декабре прошлого года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 1 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это тема наших ведомств, которые занимаются вопросами авиации», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле с отчетом, обнародованным Минобороны.

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31 мая в военном ведомстве сообщили, что падение Ту-154 могло произойти из-за ошибок командира в управлении самолетом. «По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — говорится в сообщении.

