Джихадисты с бензопилой спилили дерево-кяфира в Сирии

Боевики из организации «Армия халифа ибн аль-Валида» спилили дерево в долине реки Ярмук. Джихадисты заподозрили, что местные жители молились ему, а не Аллаху. Об этом сообщает The Independent.

По соцсетям радикалов разошлись фотографии и видеоролики, на которых запечатлены мужчины, забирающиеся на верхушку дерева с бензопилой. При этом фотографий уже спиленного дерева представлено не было.

Материалы по теме От безбожников до женщин Документ дня: Кого и за что ненавидят радикальные исламисты

«Армия халифа ибн аль-Валида» — радикальная суннитская террористическая группировка, присягнувшая на верность запрещенной в РФ организации «Исламское государство».

Таухид (единобожие) — один из фундаментальных столпов ислама, предусматривающий отрицание ширка, политеизма. Он выражен в шахаде, свидетельстве о вере в единого Бога и посланническую миссию пророка Мухаммеда: «Свидетельствую, что нет иного Бога, кроме Аллаха, и еще свидетельствую, что Мухаммед — Посланник Аллаха».