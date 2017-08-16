Полиция Варшавы разогнала антифашистов ради националистов

Польская полиция разогнала около 200 антифашистов, которые решили помешать маршу националистов в Варшаве. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Протестующие из групп «Граждане польской республики» и «Женская забастовка» сели вдоль пути движения националистов, отмечавших День вооруженных сил республики. Манифестанты держали в руках белые розы и скандировали: «Фашизм, убирайся с наших улиц!» и «Полиция защищает польских фашистов!» Стражи порядка оттащили недовольных на соседние улицы, не дав начаться драке.