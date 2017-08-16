Путин призвал ведомства отказаться от практики работы в стиле сталинского НКВД

Российский президент Владимир Путин предупредил о недопустимости случаев, когда ведомственные документы имеют приоритет перед законом, как это было во времена сталинского Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Об этом он заявил на совещании в Калининграде по развитию транспортной инфраструктуры в СЗФО, передает ТАСС в среду, 16 августа.

Участники заседания обратили внимание главы государства на ситуации, когда грузы, которые перемещаются по территории страны, подвергаются таможенным процедурам. По их словам, причиной этому стало то, что ряд ведомств разослал на места специальные методические письма, несмотря на поправки в закон.

«Какие могут быть методические письма, противоречащие закону?» — отреагировал в связи с этим Путин. «Это практика НКВД. Раньше так и было. Ведомственные инструкции ставились выше закона. Слава Богу, мы прекратили, я надеюсь, такую практику», — отметил президент.

Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининград ранее в среду. Он провел совещание по развитию транспортной инфраструктуры и встретился с временно исполняющим обязанности главы Калининградской области Антоном Алихановым.