Самарская область утвердила мировую по иску о взыскании долга с Березовского

Правительство Самарской области на заседании 16 августа утвердило текст мирового соглашения по иску о взыскании долга и процентов с покойного бизнесмена Бориса Березовского. Об этом сообщает «Интерфакс».

Текст мирового соглашения предусматривает признание за Самарской областью долговых требований в размере 13,5 миллиона фунтов стерлингов (более миллиарда рублей).

Как пояснил руководитель главного правового управления администрации губернатора Самарской области Владимир Моргунов, долг Березовского перед Самарской областью был признан российскими судебными органами в 2009, 2010 и 2012 годах. При этом процесс по признанию решений российских судов в Высоком суде Лондона не был завершен из-за смерти бизнесмена. «С учетом этого Самарская область с точки зрения британского закона в настоящее время является условным кредитором с требованиями в один фунт стерлингов», — отметил он.

Для трансформации условного долга в реальный и его взыскания необходимо признание долга попечителями несостоятельного наследства покойного бизнесмена, сообщил Владимир Моргунов. Документ должен быть также утвержден Высоким судом Лондона.

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«Таким образом, процесс признания долга на территории Великобритании будет завершен, после чего Самарская область сможет претендовать на часть активов умершего Березовского пропорционально сумме признанного долга», — заключил чиновник.

Ранее российские суды удовлетворили претензии правительства области к Борису Березовскому и его партнеру по бизнесу Юлию Дубову по делу «ЛогоВАЗа» и «АвтоВАЗа» на сумму 1,063 миллиарда рублей. Региону было перечислено 74 миллиона рублей, после чего остаток долга составил 989,4 миллиона рублей.

Иск о взыскании с Березовского долгов в Высокий суд Лондона правительство Самарской области направило в сентябре 2012 года. Сам бизнесмен, проживавший тогда в Великобритании, счел его необоснованным.

Адвокатская компания Pinsent Masons LLP, представлявшая интересы региона в Высоком суде, продолжала работу по взысканию долгов несмотря на смерть ответчика в марте 2013 года. В результате в 2015 году в пользу Самарской области было взыскано около 3 миллионов рублей, в начале 2016 года — 1,4 миллиона рублей, в июле 2017 года — 5,9 миллиона рублей.