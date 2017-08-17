Посол Польши предрек получение Белоруссией безвизового режима с ЕС

Посол Польши в Белоруссии Конрад Павлик заявил, что считает возможным установление безвизового режима между Белоруссией и Евросоюзом. Об этом он сказал в прямом эфире минского «Еврорадио».

«Мне кажется, что безвизовый режим между Белоруссией и ЕС, чтобы белорусы, как молдаване, грузины или украинцы, могли без виз ездить в Евросоюз, вполне возможен», — отметил Павлик.

Дипломат отметил, что Минск и Брюссель должны двигаться в этом направлении и содействовать принятию такого решения. «Это задача для обеих сторон ― белорусской и европейской. Безвиз будет только укреплять взаимопонимание, способствовать взаимным контактам», — подчеркнул он.

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14 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность восстановлением погранзон на границе с РФ и охлаждением отношений между странами. «Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу», — сказал он.

В январе белорусский лидер подписал указ о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении государственной границы в аэропорту Минска. В ответ директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Въезд транспортных средств или проход лиц в погранзону возможен по документам, удостоверяющим личность, либо по специальным пропускам.