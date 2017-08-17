На закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных добавят 4 миллиарда рублей

На закупку антивирусных препаратов для ВИЧ-инфицированных будет дополнительно выделено четыре миллиарда рублей из бюджета. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Премьер отметил, что выделенные средства позволят закрыть потребность в этих препаратах до конца года. «Четыре миллиарда направляются на закупку антивирусных лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных, в том числе, в сочетании с вирусами гепатитов B и С. Это позволит закрыть потребность в таких препаратах в этом году», — уточнил Медведев.

Всего на закупку препаратов для ВИЧ-инфицированных в этом году потратят 21,6 миллиарда рублей. Изначально на эти цели планировалось выделить 17,6 миллиарда рублей.

В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила регионы, ставшие лидерами по распространению ВИЧ. В тройку лидеров по числу заражений вошли Кемерово, Новосибирск и Иркутск.

В ноябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала о критическом уровне заболеваемости в 10 российских регионах.