В Германии из-за британской авиабомбы эвакуировали 20 тысяч человек

В немецком городе Хильдесхайм (земля Нижняя Саксония) саперы обезвредили британскую авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает NDR.

Неразорвавшийся боеприпас был обнаружен под брусчаткой строительными рабочими, проводившими ремонт улицы. На место были вызваны полицейские, которые оцепили место находки.

Сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию жителей близлежащих домов, сотрудников различных учреждений, а также заключенных находящейся неподалеку женской тюрьмы — всего около 20 тысяч человек.

Через некоторое время прибывшие на место саперы обезвредили боеприпас.

10 августа сообщалось, что снаряд времен Второй мировой войны был обнаружен возле японской атомной электростанции «Фукусима-1». Представители компании-оператора АЭС рассказали, что в годы Второй мировой войны на этом месте находился аэродром японских ВВС, который неоднократно подвергался бомбардировкам.