Incanto накормил сладостями полуголых моделей с оружием в руках

Видео: INCANTOclub / YouTube

Итальянская компания Incanto представила видео, снятое в рамках новой рекламной кампании. Ролик опубликован на YouTube. Главные героини — модели Ирис Кавка и Ноэль Берри — позировали в нижнем белье на фоне старого замка, кормили друг друга сладостями и размахивали шпагами. Новая линейка на осенне-зимний сезон появится в фирменных магазинах до сентября.

Incanto — итальянская компания, специализируется на производстве и продаже нижнего белья, а также пижам, купальников и одежды для дома. На российский рынок бренд вышел в 2002 году.