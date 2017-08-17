Десятки азербайджанцев и таджиков подрались на рынке в Нижнем Новгороде

Массовая драка между представителями таджикской и азербайджанской диаспор произошла на рынке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил изданию «Открытый Нижний» источник в правоохранительных органах в четверг, 17 августа.

Причиной конфликта, по словам источника, стало то, что представители одной из сторон снизили цены, а их оппонентам это не понравилось. Отмечается, что в драке участвовали десятки работников рынка.

В пресс-службе регионального главка МВД изданию рассказали, что 15 августа около 15:00 мск в отдел полиции Канавинского района поступила информация о драке. Прибывшие на место стражи порядка никакой потасовки не обнаружили, но охранники рассказали им, что в конфликте участвовали несколько десятков человек. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

16 августа произошла массовая драка с участием хоккеистов юношеских команд челябинского «Трактора» и красноярского «Сокола», которую спортсмены затеяли сразу после окончания матча на турнире игроков не старше 2005 года рождения. Встреча завершилась победой челябинцев со счетом 10:1. По словам организаторов соревнований, никто из участников драки серьезных травм не получил.