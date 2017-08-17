Украинец стал свидетелем по делу о вмешательстве хакеров в выборы в США

Украинский хакер под псевдонимом Profexer, создавший вредоносную программу P.A.S. web shell, стал свидетелем по делу о вмешательстве якобы российских кибервзломщиков в выборы в США. Об этом сообщает The New York Times.

Profexer добровольно сдался властям Украины после того, как американские спецслужбы признали написанную им программу инструментом, который использовался для взлома серверов Национального комитета Демократической партии. «Не знаю, что теперь будет, но точно ничего хорошего. По крайней мере, я все еще жив», — написал хакер на закрытом форуме, информирует газета.

Украинские власти позволили представителям Федерального бюро расследований (ФБР) на Украине пообщаться с кибервзломщиком. По мнению журналистов The New York Times, с его помощью агенты смогут получить информацию о популярной хакерской группировке Fancy Bear, членов которой подозревают в связях с Кремлем и обвиняют во вмешательстве в выборы в США.

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Сообщается, что у американской разведки нет свидетельств того, что Profexer сознательно сотрудничал с российскими спецслужбами.

Представители правоохранительных органов Украины отказались разглашать настоящее имя хакера. При этом они отметили, что он украинец и не находится под арестом.

В начале января был опубликован доклад американских спецслужб о причастности России к вмешательству в выборы США. Москва опровергла все обвинения. Президент России Владимир Путин отмечал, что в данных о кибератаках нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.