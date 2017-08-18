Суд отклонил иск КПРФ о возвращении прямых выборов мэра Иркутска

Иркутский областной суд отказал местному обкому КПРФ в отмене решения Законодательного собрания региона относительно проведения референдума о возвращении прямых выборов мэра Иркутска. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, к рассмотрению иска суд приступил 3 августа.

В конце июня Заксобрание Иркутской области отклонило внесенный группой депутатов от КПРФ законопроект о возвращении прямых выборов иркутского мэра. Председатель комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении Бориса Алексеева подчеркнул, что действующий способ избрания главы города не может расцениваться как ограничение избирательных прав граждан, поскольку он основан на нормах федерального законодательства. Кроме того, по словам Алексеева, его законность подтвердил Конституционный суд России.

Сейчас всенародным голосованием избираются главы всех муниципалитетов Иркутской области за исключением административного центра, где прямые выборы мэра были отменены в 2015 году. Первым градоначальником, избранным таким образом, стал Дмитрий Бердников. Он возглавил город 27 марта 2015-го.