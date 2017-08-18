Россия
 

Суд отклонил иск КПРФ о возвращении прямых выборов мэра Иркутска

Перейти в «Мою Ленту»
Иркутск
Иркутск

Иркутский областной суд отказал местному обкому КПРФ в отмене решения Законодательного собрания региона относительно проведения референдума о возвращении прямых выборов мэра Иркутска. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, к рассмотрению иска суд приступил 3 августа.

В конце июня Заксобрание Иркутской области отклонило внесенный группой депутатов от КПРФ законопроект о возвращении прямых выборов иркутского мэра. Председатель комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении Бориса Алексеева подчеркнул, что действующий способ избрания главы города не может расцениваться как ограничение избирательных прав граждан, поскольку он основан на нормах федерального законодательства. Кроме того, по словам Алексеева, его законность подтвердил Конституционный суд России.

Сейчас всенародным голосованием избираются главы всех муниципалитетов Иркутской области за исключением административного центра, где прямые выборы мэра были отменены в 2015 году. Первым градоначальником, избранным таким образом, стал Дмитрий Бердников. Он возглавил город 27 марта 2015-го.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иркутск оставили без прямых выборов мэра
КПРФ предложила провести референдум о прямых выборах главы Иркутска
В Калининграде отменили прямые выборы мэра
Последние новости
В Испании задержан третий подозреваемый в причастности к теракту в Барселоне
В Екатеринбурге ограбили банк
Эксперты оценили последствия теракта в Барселоне на турпоток
Принужденный собирать коноплю грибник найден мертвым в ЕАО
Абрамович отказал тренеру «Челси» в покупке нападающего за 100 миллионов евро
Из Невы выловили тело мужчины с арматурой на шее
Командование эсминца Fitzgerald отстранено от службы из-за гибели моряков
Другие материалы рубрики
Россия00:0215 августа

«Много говорят о неуважении больных»

Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
09:50Сегодня

Принужденный собирать коноплю грибник найден мертвым в ЕАО

12:3917 августа

СК возбудил дело против забывших вату в голове ребенка пермских хирургов  

17:5514 августа

Голодец заявила о рекордно высокой средней продолжительности жизни в России

Россия23:5616 августа

Убойные шишки

Поход по грибы кончился жестокой расправой и рабством на марихуановой плантации
08:56Сегодня

Спасавшаяся от побоев москвичка выпрыгнула из окна и сломала позвоночник  

09:42Сегодня

Из Невы выловили тело мужчины с арматурой на шее

20:3417 августа

СК проверит сообщения об искалечивших ребенка московских врачах  

Россия00:0617 августа
Наталья Поклонская

«Кощунственно сравнивать Гитлера и Ленина»

Чем рискуют российские депутаты
17:3714 августа

Путин обсудил с Роухани ситуацию в Сирии

01:54Сегодня

К посольству Испании в Москве начали возлагать цветы  

18:5317 августа

Сын Пескова назвал расследование ФБК кошмаром и ужасом

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Принужденный собирать коноплю грибник найден мертвым в ЕАО
Убойные шишки
Поход по грибы кончился жестокой расправой и рабством на марихуановой плантации
Наталья Поклонская«Кощунственно сравнивать Гитлера и Ленина»
Чем рискуют российские депутаты
Суд отклонил иск КПРФ о возвращении прямых выборов мэра Иркутска
Спасавшаяся от побоев москвичка выпрыгнула из окна и сломала позвоночник
Из Невы выловили тело мужчины с арматурой на шее
Все материалы
Мир
Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики
Что стоит за кровавым терактом в Барселоне
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Удар по Испании: что известно о теракте в Барселоне
Жертвами атаки на фургоне стали 13 человек
В Испании задержан третий подозреваемый в причастности к теракту в Барселоне
Командование эсминца Fitzgerald отстранено от службы из-за гибели моряков
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Посол Польши предрек получение Белоруссией безвизового режима с ЕС
Порошенко назначил ответственных за возвращение Крыма чиновников
В ДНР назвали направление возможного наступления украинской армии
Глава СБУ обвинил спецслужбы РФ в подготовке убийства «ярких» киевских политиков
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Доллар упал ниже 59 рублей
Австралия усилит регулирование криптовалют
«Альфа Капитал» начала внутреннее расследование из-за письма о проблемных банках
Назван размер средней российской зарплаты
Morgan Stanley сообщил о рекордных темпах роста мирового ВВП
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
«Газпром» установил абсолютный рекорд суточного экспорта газа
Россельхознадзор запретил ввоз продукции четырех белорусских предприятий
Житель Тамбовской области передумал взыскивать с МТС 30 миллиардов рублей
Назван планируемый объем выпуска самолетов МС-21
В МТС прокомментировали намерение абонента взыскать 30 миллиардов рублей
Google купил белорусский стартап в сфере искусственного интеллекта
Все материалы
Силовые структуры
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Алексей УлюкаевДва лимона, нефть, Гоа
За что судят бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева
АПЛ «Северодвинск» успешно запустила ракету «Калибр» в Баренцевом море
ВКС России за неделю 8 раз перехватывали самолеты-разведчики у границ
Вынесен приговор по делу о гибели 17 человек при пожаре в московской типографии
Глава Пентагона указал на риск начала войны в случае запуска ракеты КНДР
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Назван способ улучшить вкус виски
На Марсе нашли загадочное водохранилище
iPhone стал самым популярным в мире смартфоном
«Макдоналдс» случайно слил iPhone 8
Все материалы
Спорт
Сексизм в действии
Деньги доказывают: равноправие полов в спорте — миф
Судья из Литвы отменил чистый гол «Краснодара» в игре с «Црвеной Звездой»
Абрамович отказал тренеру «Челси» в покупке нападающего за 100 миллионов евро
Conor McGregor«Он огреб по полной, его самолюбие пострадало»
Конор Макгрегор — нытик и лжец?
«Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в матче квалификации Лиги Европы
Семерых фанатов ЦСКА на несколько лет отстранили от посещения стадионов
Лучший бомбардир команды Слуцкого выбыл на полгода
Все материалы
Культура
Спасти нерядового Райана
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Телохранителя киллера» до «Эмоджи»
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
«Наркоманы и проститутки, где тут ваши амфетамины?»
Власти пытаются подчинить молодежь, срывая вечеринки и запрещая фестивали
Дети Джонни Кэша ужаснулись нацисту в футболке с изображением музыканта
Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн» обзаведется спин-оффом
Дориан Грей станет женщиной в новой экранизации романа Оскара Уайльда
Компьютер испортил арт-проект требованием интимных фото
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
Oleg Tinkov, Chairman of Tinkoff Credit Systems, reacts during an interview with Reuters' journalists in Moscow September 25, 2012. REUTERS/William Webster (RUSSIA - Tags: BUSINESS PROFILE)«Блогеры за бабки мать родную продадут»
За что в сети ненавидят Тинькова, боятся Галустяна и унижают белорусов
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Журналистка раскрыла тайные значения эмодзи
Тень Трампа в доме обычной семьи насторожила американцев
В сети попытались запутать террористов в Барселоне снимками котов
Судорога в ноге спортсмена заставила пользователей сети поверить в инопланетян
Все материалы
Ценности
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Итальянцы пустили крокодилов на оправы очков
Urban Decay исправит женщинам лица
Рианна увековечила свой образ в носках
Burberry уменьшил сумки под размер покупателей
Incanto накормил сладостями полуголых моделей с оружием в руках
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Стоимость путевок в Турцию упала ниже цены на авиабилеты
Эксперты оценили последствия теракта в Барселоне на турпоток
В Крыму спасли потерявшего сознание от укуса шершня украинского туриста
Определены самые бюджетные направления для учебы за рубежом
Пассажирка впала в кому и умерла на борту самолета Turkish Airlines
Все материалы
Из жизни
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
«Больше вина — меньше одежды»
Где и как проводят каникулы самые знаменитые модели
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Во Флориде нашли двухголовую морскую черепаху
Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Австралийский Мельбурн признали лучшим городом мира
Все материалы
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
Самые продаваемые иномарки с пробегом
Какие иномарки пользуются наибольшим спросом на вторичке
Машины, которые не угонят
Какие машины не пользуются спросом у угонщиков
Убить за девять минут
Машины, которые попали в аварию, едва успев покинуть автосалон
Немецкий проктолог выставил на продажу по-настоящему суровый Porsche 911
Компания BMW раскрыла «близкий к серийному» новый родстер Z4
Китайцы совместили в одном кроссовере копии сразу четырх автомобилей
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы