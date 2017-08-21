Total объявила о сделке на 8 миллиардов долларов

Французская Total достигла принципиальных договоренностей о покупке у датской Moeller-Maersk ее нефтяного подразделения компании Maersk Oil за 7,45 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила пресс-служба Total.

Сделку одобрили советы директоров обеих компаний. «Соглашение предусматривает, что AP Moeller-Maersk получит акции Total на 4,95 миллиарда долларов, а Total возьмет на себя обязательства по долгу Maersk Oil в размере 2,5 миллиарда долларов», — указано в сообщении Total.

Пресс-служба французской нефтяной компании уточняет, что сделка может быть закрыта в первом квартале 2018 года.

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Total ведет бизнес более чем в 130 странах мира, в том числе и в России. В штате компании по всему миру 110 тысяч сотрудников. Ежегодная добыча нефти и газа в составляет примерно 130 миллионов тонн.

Moeller-Maersk — мировой лидер в сфере морских грузовых перевозок, занимает более 15 процента рынка. Есть и другие направления деятельности. Численность сотрудников составляет примерно 88 тысяч человек. Подразделения компании размещены в 135 странах мира.

