Москвичам привезут кроссовки от бывшего стилиста Канье Уэста

Спортивная марка Nike часто сотрудничает с другими брендами. К наступлению нового сезона компания представила коллаборацию с основателем бренда Off-White и бывшим стилистом Канье Уэста — Вирджилом Абло. Линейка The Ten будет эксклюзивно представлена в московском ЦУМе. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 22 августа. Г

Для новой коллекции дизайнер по-новому офоррмил ключевые модели, в том числе Air Jordan 1, Hyperdunk и AirMax. «Это потенциальное самоубийство — коснуться 10 вещей, которые признаны культовыми», — признался он. лобальный старт продаж запланирован на ноябрь.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.