Туристу в Турции пригрозили тюрьмой из-за найденных им старинных монет

Британский турист, отдыхавший в Турции, может получить до трех лет тюрьмы за попытку вывоза из страны древних монет. Об этом в среду, 23 августа, сообщает BBC News.

Инцидент произошел в субботу, 19 августа. Тоби Робинс (Toby Robyns) был задержан в аэропорту Миляс-Бодрум на юго-западе Турции, откуда хотел вылететь на родину вместе с семьей.

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Во время проверки в его ручной клади нашли старинные монеты. После этого 52-летнего мужчину задержали по подозрению в контрабанде предметов, имеющих историческую ценность.

Как уточняет газета The Guardian, Робинс нашел 13 монет во время подводного плаванья в районе города Тургутрейс, где он отдыхал вместе с родными. Друг семьи заверил, что британец просто хотел взять эти предметы домой в качестве сувениров, не подозревая, что совершает преступление.

По предварительным данным, путешественник пробудет под арестом в Турции несколько недель, пока его дело будет рассматриваться. О происшествии уже стало известно МИД Великобритании. Дипломаты пытаются оказать туристу помощь.

В марте текущего года у прибывшей в московский аэропорт Домодедово из Цюриха пассажирки конфисковали ордена и старинные монеты общей стоимостью более семи миллионов рублей.