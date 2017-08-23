Пьяная туристка избила посетительницу McDonald's в Таиланде

Пьяная туристка из Италии без видимых причин побила посетительницу McDonald's в Бангкоке. Видео инцидента, произошедшего в субботу, 19 августа, было опубликовано в Facebook.

Как уточняет портал Coconuts Bangkok, напавшая на женщину 29-летняя Лаура Предоза (Laura Predosa) была в ресторане быстрого питания вместе с друзьями. Путешественница поссорилась со своими знакомыми, после чего направилась к выходу из заведения.

У двери она внезапно набросилась на другую посетительницу. Схватив местную жительницу за волосы, Предоза стащила ее на пол, а затем ударила ногой в голову. После этого итальянка покинула McDonald's.

Позднее тайская полиция разыскала Предозу. По словам отдыхающей, тайка оскорбила и разозлила ее своим негативным отношением, которое выразила словами и жестами. В итоге итальянка извинилась перед пострадавшей.

Предозе предъявили обвинение в нанесении телесных повреждений. Если туристку признают виновной, ей грозит месяц тюрьмы и/или штраф в 10 тысяч бат (около 18 тысяч рублей).

