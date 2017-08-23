Женщины в мини-юбках помогли Трампу решиться на новую политику по Афганистану

Фотография женщин в мини-юбках на улицах Кабула была одним из факторов, убедивших президента США Дональда Трампа решиться на увеличение военного контингента в Афганистане. Об этом сообщает The Washington Post.

Снимок главе государства показал советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. «Он дал Трампу черно-белый снимок 1972 года, на котором изображены женщины в мини-юбках, гуляющие по Кабулу. [Макмастер] хотел показать, что западные ценности уже были распространены там и они могут вернуться», — сообщает издание.

22 августа Трамп заявил, что новый подход его администрации по отношению к Афганистану будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты.

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Глава государства не уточнил, как долго силы США должны остаться в Афганистане. По его словам, полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом там будут расширены. При этом Трамп не сказал, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено в страну. Ранее сообщалось, что министр обороны Джеймс Мэттис планировал добавить еще четыре тысячи в дополнение к 8,4 тысячи, развернутым в настоящее время.

Талибы, в свою очередь, пообещали ответить на новые планы Вашингтона джихадом.