Протесты пройдут в Марокко из-за видео с домогательствами к девушке в автобусе

Массовая сидячая акция протеста пройдет в среду, 23 августа, в центре самого густонаселенного марокканского города Касабланка после появления в сети видео с домогательствами к девушке в автобусе. Об этом сообщает The Independent.

Выйти на улицу только на странице мероприятия в Facebook пообещали более 1200 человек. «Это касается всех нас, мы больше не можем молчать», — говорится в описании. По мнению участников акции, очевидцы, которые не вмешиваются во время домогательств, ведут себя не лучше насильников.

Сам инцидент произошел в Касабланке 18 августа, ролик выложили в сеть через два дня. На видео группа подростков пристает к 24-летней девушке, они смеются, срывают с нее одежду и оскорбляют на арабском языке. Пострадавшая плачет и просит о помощи, однако окружающие или водитель не вмешиваются. 21 августа за предполагаемое участие в агрессии в отношении женщины были арестованы шесть подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

По информации полиции, девушка имеет особенности в развитии: у нее трудности с обучением. В то же время на момент публикования ролика заявления ни от нее, ни от водителя автобуса к стражам порядка не поступало.

Транспортная компания M'Dina Bus осудила произошедшее. При этом, по словам ее представителей, видео слишком короткое, чтобы делать вывод о бездействии водителя.

Ролик вызвал волну возмущения и ожесточенную дискуссию в соцсетях. Большинство пользователей писали гневные комментарии, однако некоторые обвинили пострадавшую в «провокации мужчин с помощью неподобающей одежды», указывает издание. В частности, один юзер написал: «Я осуждаю произошедшее, но прикройте себя, эту было легко раздеть». Другие отметили, что она сама виновата, что находилась в автобусе с большим числом мужчин.

Газета отмечает, что практически две трети женщин в Марокко во время опроса признались, что испытывали на себе сексуальные домогательства, физическое, психологическое или экономическое насилие.