МИД России посоветовал США не нарушать афганский суверенитет

Москва надеется, что расширение полномочий американских вооруженных сил в Афганистане не нарушит суверенитет страны. Об этом, как передает в четверг, 24 августа, ТАСС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, Москва сожалеет, что в новой стратегии США не нашлось места упоминанию об опасности, которую представляет «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).

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МИД также удивили обвинения в поддержке «Талибана». «Крайнее недоумение вызывает заявление главы госдепартамента США в ходе брифинга 22 августа по разъяснению новой американской стратегии по Афганистану, — заметила Захарова. — В частности, он обвинил Россию в якобы имеющих место поставках оружия талибам».

«Такие высказывания не способствуют налаживанию эффективного взаимодействия наших стран на афганском направлении. В очередной раз заявляем, что не оказываем никакой поддержки движению талибов», — подчеркнула Захарова.

22 августа президент США Трамп заявил, что новый подход его администрации по отношению к Афганистану будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты.

Глава государства не уточнил, как долго силы США должны остаться в Афганистане. По его словам, полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом там будут расширены. При этом Трамп не сказал, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено в страну. Ранее сообщалось, что министр обороны Джеймс Мэттис планировал направить еще четыре тысячи в дополнение к 8,4 тысячи, развернутым в настоящее время.