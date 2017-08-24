Спешившие на матч с «Зенитом» фанаты «Утрехта» перешли российскую границу пешком

Четыре болельщика голландского «Утрехта», опаздывавшие на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с санкт-петербургским «Зенитом» бросили автомобиль и пешком пересекли границу России. Об этом сообщает RTV Utrecht.

Фанаты хотели въехать в Россию через Латвию, но получили отказ на въезд из-за возникших проблем с документами на машину. Голландцы оставили автомобиль в Эстонии и перешли границу пешком. Ожидается, что они прибудут на стадион «Крестовский» за час до начала встречи.

Издание отмечает, что фанаты «Утрехта» выехали на матч с «Зенитом» 22 августа. Они преодолели 2400 километров за два дня.

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом» пройдет на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге 24 августа и начнется в 20:00 мск. Первая встреча завершилась победой голландского клуба со счетом 1:0.