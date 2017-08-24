Мединский прокомментировал уход Никиты Михалкова из совета Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал уход режиссера Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино. Свое мнение он изложил в Twitter в четверг, 24 августа.

«Демонстративный выход председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова из совета Фонда кино заставляет нас о многом задуматься. О смысле и целях нашей работы, о необходимости укрепления системы господдержки и введении реального госпротекционизма в отношении нашей киноиндустрии», — написал он.

Глава Минкульта заявил, что «нужно работать еще больше, работать более внимательно и ответственно».

«Немного зная характер Никиты Сергеевича, не думаю, что его решение было "спонтанным", "эмоциональным" и "неоправданным"», — уточнил он.

О своем решении покинуть совет Михалков объявил 23 августа. Кинематографист раскритиковал организацию, назвав ее безответственной.