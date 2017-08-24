Орешкин отклонил предложение об утильсборе на импортную обувь

Минэкономразвития не видит необходимости вводить утилизационный сбор на импортную обувь. Об этом в четверг, 24 августа, заявил глава ведомства Максим Орешкин, сообщает «Интерфакс».

«Наше мнение, что это не самый правильный вариант, потому что мы утилизационным сбором накроем вообще всех импортеров», — сказал он.

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Ранее в четверг глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич предложила ввести соответствующий сбор для регулирования импорта из некачественных материалов. По ее словам, сделанная за рубежом обувь занимает 80 процентов отечественного рынка. На 65 процентов это изделия из всевозможных синтетических заменителей по цене 4,5 доллара за пару. «По такой цене не может быть хорошей обуви. Если войти в эти магазины, то сразу ощутишь, что это за обувь», — сказала она.

«Такая обувь носится один сезон максимум, то есть с точки зрения экологии — это засорение природы. Поэтому, может быть, все-таки по типу автомобилей в качестве какого-то пилотного проекта попробовать этот утилизационный сбор», — предложила Андрунакиевич.

По данным Федеральной таможенной службы, Россия в январе-июле 2017 года увеличила импорт товаров на 27,4 процента в годовом выражении, до 107,6 миллиарда долларов. В том числе закупки текстиля и обуви выросли на 16 процентов, до 1,2 миллиарда долларов.

В 2012 году в России был введен утильсбор на автомобили. По мнению властей, эта мера нужна для получения средств на технологии по безопасной переработке отходов автопрома. Поскольку изначально сбор был введен только для импортеров, поставщики иномарок назвали его налогом на зарубежные автомобили. Позднее подобный утильсбор был установлен и на продукцию российских автопроизводителей.