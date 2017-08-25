Тулеев пропустил празднование Дня шахтера

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, находящийся на реабилитации после операции на позвоночнике, впервые за 17 лет не участвует в праздновании Дня шахтера. В начале торжественного приема, который в пятницу, 25 августа, проходит в Междуреченске, глава региона поздравил горняков и всех жителей Кузбасса в видеообращении, сообщает ТАСС.
Тулеев напомнил, что в 1997 году угольная отрасль переживала кризис, в Кузбассе было закрыто 43 шахты. Затем в ней прошло глубокое реформирование, и в настоящее время у отрасли огромные успехи: из убыточной и дотируемой, она вышла на самоокупаемость, цитирует его «Коммерсантъ».
По введенной в 2001 году губернатором традиции ежегодно в Кемеровской области определяют шахтерский город — центр проведения торжеств, куда направляются дополнительные средства на благоустройство. Ранее Тулеев неизменно принимал участие в мероприятиях: объезжал основные городские объекты, которые ремонтировали либо построили к этому дню, открывал социально значимые объекты, на торжественном приеме выступал с докладом о развитии угольной промышленности и награждал заслуженных шахтеров и горняков.
22 августа Тулеев провел первое за три месяца совещание. Он пояснил, что пока может работать, только сидя в кресле-каталке. «Откуда руководить — вам разницы нет. Я сейчас это уже делаю. Вы знаете, все у меня было на контроле, и сейчас я контролирую, особенно те программы, которые утвердил», — заверил он подчиненных.
В мае губернатор ушел в отпуск и отправился в Германию, где ему сделали сложную операцию. После нее высокопоставленный чиновник был доставлен в Кемерово для реабилитации, однако в начале июля его перевели в московскую клинику. Лечение взяла под личный контроль министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет, с 1997 года. Осенью 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, получив поддержку свыше 96 процентов избирателей.