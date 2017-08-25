Траты туристов на отдых в России существенно упали

Расходы россиян на отдых внутри страны текущим летом упали на 21 процент по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе турсервиса Level.Travel, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 25 августа.

По информации компании, средняя цена путевки на отечественные курорты в июне — августе 2017 года составила 34 тысячи рублей (годом ранее — 43 тысячи рублей). Также подешевели и зарубежные туры. Тарифы снизились на 6,5 процента — с 77 до 72 тысяч рублей.

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Лидером по продажам путевок летом оказалась Турция. На нее пришлось 33 процента от общего количества реализованных туров. Средний чек составил около 79 тысяч рублей. В топ-5 направлений также вошли Россия (17 процентов), Греция (13 процентов), Кипр (7 процентов) и Тунис (4 процента).

Стоимость самого дорогого тура, забронированного на это лето, составила около 1,4 миллиона рублей. За эти деньги двое туристов 15 дней провели на Сейшельских островах. Наиболее дорогой путевкой для отдыха в России оказался 12-дневный тур для семьи из четырех человек на курорт Лоо, расположенный в Сочи. Его цена равнялась 225 тысячам рублей.

Ранее стало известно, что в августе текущего года траты россиян на отдых как на родине, так и за рубежом могут достигнуть максимума за последние 2,5 года. По прогнозам компании Global Travel, этот параметр должен возрасти до 135 тысяч рублей.