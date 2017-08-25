Во Флориде осужденного казнили с помощью нового препарата

В одной из тюрем американского штата Флорида казнили 53-летнего Марка Асая, приговоренного к смерти за убийства на расовой почве. Об этом сообщает Associated Press.

Приговор был приведен в исполнение при помощи не использовавшегося ранее для этих целей анестетика — этомидата. Этот препарат заменил мидазолам, который многие фармацевтические компании перестали продавать для использования при смертельных инъекциях.

Асай был признан виновным в убийстве на расовой почве негра Роберта Ли Букера и метиса Роберта Макдауэлла. Оба преступления были совершены в 1987 году.

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В апреле этого года в американском штате Арканзас за восемь дней были приведены в исполнение четыре смертных приговора. Изначально власти приняли решение об исполнении восьми смертных приговоров за 11 дней, но по ряду причин часть из них суды заблокировали. Такое большое количество казней за столь короткий срок собирались провести из-за истечения срока годности мидазолама.

Действие мидазолама в составе «смертельного коктейля» считается противоречивым: в США было несколько случаев, когда заключенные не теряли сознание и их смерть была мучительной. Это противоречит восьмой поправке конституции страны, запрещающей жестокие и необычные наказания. Несмотря на это, препарат продолжают использовать для седации в составе смертельной инъекции.

Казнь посредством инъекции проводится в 31 штате США. Расстрел сохраняется в качестве запасного способа казни в двух штатах — Айдахо и Оклахоме, а еще в шести может применяться электрический стул. На практике эти методы в настоящее время не применяются.

