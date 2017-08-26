Олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова завершила карьеру

Российская биатлонистка Светлана Слепцова объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

Последним стартом для 31-летней спортсменки стал чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край), который завершится в воскресенье, 27 августа. В этот день Слепцова примет участие в гонке преследования.

Слепцова в составе сборной России завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2010 в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на первенстве Европы-2017 в Польше. На счету спортсменки также 11 побед на этапах Кубка мира.