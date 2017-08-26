Саакашвили заподозрил украинских «барыг» в сговоре с грузинскими властями

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о сговоре украинских и грузинских властей, которые готовятся обвинить его в подготовке государственного переворота в Грузии. Об этом он написал в своем Facebook.

«Грузинские власти в полной координации с барыгами в Украине готовят мне новое обвинение — подготовку госпереворота в Грузии», — написал Саакашвили.

По его информации, Тбилиси и Киев дали обещание президенту Украины Петру Порошенко выдвинуть ему обвинение до 10 сентября.

Саакашвили отмечает, что Порошенко и Генеральной прокуратуре Украины необходимы юридические основания для его задержания после пересечения украинской границы. «Попытка госпереворота — это чисто политическая статья, которая настолько смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованности всех дел, но для барыг, видимо, все средства хороши», — написал политик.

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21 августа Саакашвили заявил, что несколько европейских стран готовы предоставить ему свое гражданство, однако от предложения он отказался и собирается возвращаться на Украину. «Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября на Украину. До встречи на украинско-польской границе», — сказал он.

26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В то время бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004-го по 2013 год он занимал пост президента Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Саакашвили также объявлен во внутригосударственный розыск.

