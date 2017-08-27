Бой Мэйуэзера и Макгрегора прошел без аншлага

Поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором не собрал аншлага. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

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Встречу, состоявшуюся в воскресенье, 27 августа, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), посетили 14 623 человека. Вместимость комплекса во время боксерских боев составляет 20 тысяч зрителей.

При этом, как уточняет MMAFighting.com, американский боксер заработал около 80 миллионов долларов на частных платных трансляциях в прямом эфире. Мэйуэзер также получил гарантированный гонорар в размере 100 миллионов, Макгрегор — 30 миллионов.

40-летний американец одержал победу техническим нокаутом в бою по правилам бокса. Судья остановил поединок в 10 раунде.