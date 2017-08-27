В Петербурге из Lexus сотрудника СК украли 100 тысяч рублей и туалетную воду

В Санкт-Петербурге 26 августа неизвестные обокрали сотрудника Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. Об этом сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

Следователь складывал покупки в салон своего Lexus RX 200. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, злоумышленники похитили с переднего сиденья автомобиля кожаный портфель. Их добычей стали 99 тысяч рублей, документы, в том числе лицензия на оружие, банковские карты, визитки и туалетная вода. Общая сумма ущерба оценивается в 125 тысяч рублей.

Подозреваемый и его сообщник скрылись на темно-синем Ford Focus.

В июне этого года в Петербурге обокрали туристку, которая работает программным менеджером в ООН. По некоторым данным, речь идет о гражданке Иордании. У нее похитили рюкзак с деньгами, фотоаппаратом и ювелирными украшениями на общую сумму почти полтора миллиона рублей. Через несколько дней подозреваемый был задержан, часть похищенного полиция изъяла.