Болельщики выбрали лучший гол в еврокубках в сезоне-2016/17

Форвард туринского «Ювентуса» Марио Манджукич победил в голосовании болельщиков за лучший гол в еврокубковом футбольном сезоне-2016/17. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За взятие ворот в исполнении хорвата в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» отдали свои голоса 26 процентов респондентов. В середине первого тайма нападающий в штрафной площади соперника принял мяч на грудь, после чего в падении через себя пробил в дальний угол.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу испанской команды.