Бизнес
 

Чистая прибыль «Газпрома» рухнула на треть

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Чистая прибыль «Газпрома» за январь-июнь 2017 года сократилась на 34,8 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила 408,054 миллиардов рублей. Информация об этом содержится в отчете, опубликованном на сайте компании.

Как отмечается, чистая прибыль компании за январь-июнь 2016 года составляла 625,405 миллиардов рублей. При этом прибыль аукционеров компании сократилась до 381,346 миллиарда рублей. Выручка от продаж выросла на 4,75 процента — до 3,209 триллионов рублей.

Чистый долг «Газпрома» по состоянию на 30 июня 2017 года составлял 2,92 триллиона рублей, этот показатель увеличился на 19 процентов с конца 2016 года.

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