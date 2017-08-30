Против начальника Службы автодорог Крыма возбудили уголовное дело

Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым (РК) по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело против начальника Службы автомобильных дорог Крыма Алексея Сафронова. Об этом в среду, 30 августа, сообщается на сайте ведомства.

Сафронова подозревают в использовании подложного документа. «По данным следствия, подозреваемый, являясь соучредителем и генеральным директором коммерческой организации, предоставил в отдел кадров ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым" подложный документ для назначения на должность первого заместителя начальника данного учреждения. В дальнейшем подозреваемый был назначен на должность начальника (...). В настоящее время уволен по собственному желанию», — говорится в сообщении.

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Когда именно Сафронов написал заявление об увольнении, неизвестно. Однако днем ранее, 29 августа, чиновник выступал с докладом на заседании Совета министров РК в качестве действующего начальника Службы автодорог. В частности, он пожаловался главе республики Сергею Аксенову «на руководителей ряда муниципалитетов, саботирующих работы по заключенным госконтрактам и попросил принять соответствующие кадровые решения», передавал «Крыминформ».

Сафронов был назначен на эту должность в январе. До него пост занимал Игорь Кравченко. 9 января он подал в отставку по собственному желанию. Этому предшествовал скандал вокруг новогоднего отдыха чиновника с его невестой. В своем Instagram девушка публиковала совместные фото в дорогом ялтинском отеле. Пользователи также обнаружили на ее странице снимки многочисленных подарков, стоимость каждого исчислялась сотнями тысяч рублей.

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В апреле по решению Аксенова Служба автодорог была выведена из сферы управления министерства транспорта РК. Контроль над подразделением закрепили за вице-премьером республики Виталием Нахлупиным, который является куратором реализации ФЦП и дорожного строительства в Крыму.