Меркель тысячу раз обвинили в госизмене

С сентября 2015 года против канцлера ФРГ Ангелы Меркель была подана тысяча обращений с обвинением в госизмене. Об этом в среду, 30 августа, сообщает газета Mannheimer Morgen.

Прокуроры в городе Карлсруе вынуждены были каждый раз отказывать в возбуждении уголовных дел. «Выяснилось, что обвинения против канцлера не имели под собой оснований», — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Фрауке Кёле.

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Большинство обращений поступало от членов крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Они, в частности, были недовольны решением Меркель принять беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. По версии ультраправых, это решение ставило под угрозу внутреннюю безопасность страны.

26 августа канцлер отказалась считать это свое решение неверным. «Все самые важные решения 2015 года я приняла бы вновь», — заявила она и подчеркнула, что Германия, находясь в очень сложной ситуации, приняла беженцев из гуманных побуждений.

22 августа сообщалось, что сирийские беженцы, живущие в Германии с 2015 года, назвали своего пятого ребенка в честь Ангелы Меркель.

В 2015 году во многих странах ЕС разразился кризис из-за наплыва беженцев. Тогда в Германию въехали около миллиона мигрантов из ближневосточных стран, в 2016-м число беженцев снизилось до 280 тысяч человек.

