Глава ITF нашел плюсы в возвращении Шараповой в теннис

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти назвал плюсы возвращения россиянки Марии Шараповой в спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит BBC News.

«Шарапова хорошо известна в мире спорта. У нее много поклонников, она играет в хороший теннис. У нее был этот один инцидент, но остальная часть ее карьеры была великолепной. Ее возвращение хорошо для тенниса. Мария отбыла свое наказание и получила шанс вернуться», — заявил Хэггерти.

29 августа 30-летняя Шарапова обыграла румынку Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США. Россиянка попала на турнир, получив специальное приглашение (wild card). Во втором круге соревнований она встретится с представительницей Венгрии Тимей Бабош.

В конце апреля этого года Шарапова вернулась в спорт после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония. Теннисный мир разделился на два лагеря — одни поддержали россиянку, другие активно ее критиковали.