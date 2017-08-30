Порошенко попросил львовских школьников украинизировать Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко попросил школьников Львовской области поехать в Донбасс, чтобы способствовать украинизации региона. Об этом он сказал в среду, 30 августа, передает телеканал «112 Украина».

«У меня будет к вам большая просьба с очень важной инициативой. Если бы лучшие школы Львовщины взяли шефство над школами Донбасса. Власть центральная, власть областная обеспечат, чтобы вы имели возможность туда поехать, чтобы вы рассказали, какая фантастическая Украина, каким фантастическим является украинский язык, каким является наше государство», — заявил Порошенко на церемонии открытия школы во Львовской области.

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25 мая губернатор Донецкой области (подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский назвал русский язык элементом гибридной войны. Он также объявил конкурс на полную украинизацию городов Донбасса. «30 миллионов гривен (около 65 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») получит на развитие инфраструктуры город, который первым полностью переведет все информационные и рекламные вывески на украинский язык, в том числе и таблички с названиями улиц», — пообещал Жебривский.

В декабре 2016-го советник главы МВД Украины Илья Кива высказался за насильственную украинизацию жителей Донбасса. Он указал, что для воспитания «любви к Украине» можно применять любые методы. «Ставить и учить любить! Если вы не будете любить Украину, мы заставим это делать», — сказал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.