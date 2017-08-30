Волкер обвинил Россию в превращении Украины в националистическую страну

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что Украина стала националистической и прозападной страной из-за действий России. Об этом в среду, 30 августа, он сказал в интервью Deutsche Welle.

«Я думаю, Россия надеялась, что она будет в состоянии держать Украину в своей орбите как часть российской сферы влияния и идентичности. Но в реальности создали более националистическую, более объединенную и более прозападную Украину. Это на самом деле не очень пошло на пользу российским интересам», — заявил Волкер.

Днем ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. «Я видел, что мой друг [Петр] Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — сказал он.

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21 августа в закрытом режиме в Минске состоялась встреча Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. По словам последнего, стороны согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.