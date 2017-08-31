Спрос российских туристов на Гавану вырос на 764 процента

Число россиян, побывавших в кубинской столице Гаване летом 2017 года, резко увеличилось. Об этом говорится в пресс-релизе компании Airbnb, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 31 августа.

Количество российских туристов, воспользовавшихся сервисом для аренды жилья в Гаване, выросло на 764 процента по сравнению с июнем-августом 2016-го. Второе место в рейтинге быстрорастущих зарубежных направлений занял турецкий курорт Аланья. Число забронировавших там жилье через Airbnb россиян возросло на 546 процентов.

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Замыкает тройку Баку. Рост для столицы Азербайджана составил 404 процента. На четвертой позиции — Стамбул (345 процентов), на пятой — Астана (320 процентов). В топ-8 в порядке убывания также попали Кишинев, испанский город Ориуэла и Токио.

Среди российских населенных пунктов наибольший скачок спроса показали Тюмень (201 процент) и Омск (195 процентов).

С июня по август 2017 года сервисом Airbnb воспользовались 506 тысяч российских путешественников, в том числе 138 тысяч семейных туристов. В целом за три летних месяца около 45 миллионов человек по всему миру (в том числе восемь миллионов отдыхающих с детьми) сняли жилье через этот сервис. Самой загруженной за этот период стала ночь 12 августа, когда в квартирах, арендованных с помощью Airbnb, одновременно проживали 2,6 миллиона гостей.

Рекордсменом по росту посещаемости во всем мире стал китайский город Ханчжоу на востоке КНР. Количество пользователей Airbnb там увеличилось летом почти на 500 процентов.

Ранее в августе стало известно, что интерес россиян к путешествиям в Гавану вырос на 254 процента.