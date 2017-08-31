Первый документальный фильм про русский баттл-рэп покажет детям Гнойного

В сети появился тизер первого документального фильма о русском баттл-рэпе. Ролик опубликован на YouTube-канале Mustwatch.

«Фильм про баттл-рэп нужен, потому что дети должны знать, с чего все начиналось», — говорится в видео.

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Создателем картины «БАТТЛ» выступил блогер Мастридер. Он объявил сбор средств на завершение проекта на платформе planeta.ru.

«Уже снялись в фильме: Слава КПСС (Гнойный), Карандаш, Виктор СД, Юрий Хованский, МЦ Похоронил, Тирэпс, Букер Д Фред, Эрнесто Заткнитесь, Эдик Кингста, Майти Ди, Энди Картрайт, Локос, Антон Забэ, Замай, Gokilla, Knownaim, Юля Киви, Брол, Эмио Афишл, Витя Классик, Фаллен МС, Домашний и другие», — говорится в описании будущей ленты.