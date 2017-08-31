По факту задержки зарплаты работникам консервного завода ФСИН завели дело

В городе Энгельс (Саратовская область) возбуждено уголовное дело в отношении руководства консервного завода ФСИН, которое, как считает следствие, более полугода не платило зарплату 458 своим сотрудникам. Об этом в четверг, 31 августа, «Ленте.ру» сообщила Екатерина Пинская, официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР).

По данным правоохранительных органов, работники не получали денег с января по июль нынешнего года.

«В результате указанных противоправных действий перед работниками образовалась задолженность в сумме свыше 23 миллионов рублей», — сказала Екатерина Пинская.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенные из иной личной заинтересованности работодателем»).

18 августа стало известно, чиновники УФСИН России по Волгоградской области стали фигурантами уголовного дела о взятках при ремонте СИЗО.