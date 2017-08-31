Пожары в Иркутской области потухли из-за выпавшего снега

В Иркутской области не зафиксировано ни одного природного пожара, все они потухли за минувшие сутки из-за выпавшего снега, сообщили в правительстве региона «Интерфаксу» в четверг, 31 августа.

«Снегопады прошли, но снежный покров не устанавливался — все растаяло. Однако обильные осадки могли потушить лесные пожары», — уточнил агентству начальник отдела прогнозов иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь.

Мониторинг ситуации с природными пожарами на территории области будет продолжен, в слежении за обстановкой местные власти задействуют пять самолетов.

На утро 30 августа в регионе действовало 11 природных пожаров на общей площади 134,5 тысячи гектаров. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, передает Newsru.com.

По данным «Интерфакса», ФБУ «Авиалесоохрана» подготовила прогноз рисков ЧС в лесах на сентябрь. Согласно этим данным, повышенная опасность пожаров ожидается в 24 российских субъектах.