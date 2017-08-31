Россиянин заплатил 1,6 миллиона рублей за отдых в Испании

Гражданин России потратил 23 тысячи евро (более 1,6 миллиона рублей) на проживание в пятизвездочном отеле в Испании. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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За эти деньги путешественник две недели отдыхал в гостинице The St. Regis Mardavall Mallorca Resort на испанском острове Майорка в августе. Отель расположен в 15 километрах от столицы Балеарских островов Пальма-де-Майорки.

По информации OneTwoTrip, это бронирование оказалось самым дорогим за все лето текущего года.

В июле стало известно, что трое россиян заплатили порядка 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включала в себя перелет бизнес-классом, семидневное проживание в пятизвездочном отеле в 200 километрах от Баку и индивидуальные медицинские программы.