Власти Мурманской области предложили ввести программу «Арктический доктор»

Мурманская область направила в правительство России предложение внедрить в северных регионах федеральную программу «Арктический доктор», сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Марину Ковтун.

Программа будет аналогична существующему «Земскому доктору» и будет поддерживать врачей, переезжающих работать на Север, но не только в сельскую местность, но и в города.

Сообщается, что власти других северных регионов позитивно оценивают предложенную Мурманской областью идею. По их мнению, она привлечет медицинских специалистов.

По словам Ковтун, на Крайнем Севере особенно остро стоит вопрос дефицита медкадров. Так, в Мурманской области потребность во врачах-специалистах составляет 636 человек. При этом власти региона предлагают выплачивать специалистам не 1 миллион рублей, как по программе «Земский доктор», а 2 миллиона рублей.