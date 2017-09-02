Российские баскетболисты обыграли сербов на чемпионате Европы

Мужская сборная России по баскетболу обыграла сербов в матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 2 сентября, и завершилась победой россиян со счетом 75:72. Самым результативным в составе команды Сергея Базаревича, как и в первом матче с турками, с 22 очками стал защитник Алексей Швед. У сербов отличился центровой Бобан Марьянович, набравший 19 очков и совершивший 6 подборов.

Сборная России, 1 сентября обыгравшая команду Турции со счетом 76:73, возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте располагаются латвийцы, далее идут сербы и бельгийцы. Следующим соперником россиян станет сборная Бельгии. Матч состоится 4 сентября и начнется в 17:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.