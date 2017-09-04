США закупят рекордную партию российских ракетных двигателей

В Пентагоне столкнулись с техническими и финансовыми трудностями при создании аналогов ракетного двигателя РД-180. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, компания United Launch Alliance (ULA) ожидает более 30 РД-180 для запуска ракет-носителей Atlas V, часть силовых установок уже доставлена.

По данным WSJ, США приняли решение продолжить использование российских двигателей до 2024 или 2025 года. Источник издания полагает, что этот срок может быть продлен до 2028-го.

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Представитель ULA рассказал, что на данный момент заключено 22 контракта на запуски Atlas V. Некоторые из них планируется провести без военной целевой нагрузки.

Российское научно-производственное объединение «Энергомаш» имеет в своем портфеле два крупных контракта с американскими партнерами. По первому предприятие поставляет в США двигатели РД-180 для тяжелой ракеты Atlas V, по второму — РД-181 для среднего носителя Antares.

В апреле генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Власов высказал мнение, что Россия продолжит поставлять РД-180 в США до 2024-2025 годов.