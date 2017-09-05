Крым
 

Строительство гражданской части аэропорта Бельбек начнется в 2019 году

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Гражданский сектор аэропорта Бельбек в Севастополе, который в настоящее время обслуживает самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, начнет развиваться с 2019 года. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

По словам Козака, сейчас региональные и федеральные власти реализуют масштабный инвестиционный проект по строительству аэропорта в Симферополе, а Бельбек будет функционировать только для приема бизнес-джетов. «Затем, если будет спрос, потребность, соответствующая финансовая модель развития аэропорта, он должен все-таки окупаться за счет собственных доходов, то, конечно, будем развивать дальше. Думаю, что в 2019 году мы приступим к реализации планов по развитию гражданской части аэропорта Бельбек», — сказал чиновник.

Он добавил, что самолеты ВКС РФ аэропорт будет принимать и после возведения гражданской части.

9 марта власти Севастополя подтвердили планы по развитию гражданского сектора Бельбека. Глава департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко отметил, что границы гражданского сектора были утверждены на заседании правительства, далее должна быть подготовлена проектная документация, и предоставлено федеральное финансирование проекта.

В декабре 2016-го временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что проект севастопольского аэропорта Бельбек пока «ляжет на полку». Вместе с тем глава города тогда подчеркнул, что Севастополю необходима своя воздушная гавань. «Я нахожусь в стадии борьбы за Бельбек, я буду бороться до конца за этот проект. Севастополю нужен свой аэропорт!» — высказался тогда Овсянников.

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