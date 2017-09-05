В мандаринах и яблоках обнаружили чистую сексуальность

Французская парфюмерная марка Frederic Malle представила новый мужской аромат Outrageous, созданный парфюмером Софией Гройсман. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 сентября.

Источником вдохновения послужили коктейль Кайпиринья и образы бразильской ночи. В аромате ощущаются мандарин, зеленое яблоко и бергамот с нотами корицы, мускуса и амброксана. Основатель марки Фредерик Малль охарактеризовал парфюм как праздничный и красочный аромат, обладающий чистой сексуальностью.

Нишевая марка Editions de Parfums Frédéric Malle производит парфюмерию, в настоящее время принадлежит компании Estée Lauder. В мае 2017 года марка представила линию ароматного мыла для рук. Стоимость 100 граммов мыла — 2000 рублей, а подарочный набор из 6 брусков обойдется в 5000 рублей. Среди других новинок — коллекция Portrait of a Lady, в которую вошли масло для тела и волос и крем для душа.