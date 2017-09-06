Умер немецкий художник Арно Ринк

В Лейпциге скончался немецкий художник Арно Ринк. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает Monopol.

Живописцу через три недели исполнилось бы 77 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По словам его ученика, художника Нео Рауха, Ринк «мирно заснул». Вдова живописца, Кристине Ринк, рассказала, что ее муж работал в ателье до последнего, «насколько этого позволяли силы».

Художник будет похоронен на Южном кладбище в Лейпциге.

Арно Ринк — основоположник «новой лейпцигской школы» живописи. К этому направлению, для которого характерны фигуративность и приглушенные тона, относится также и Раух.

В последние недели жизни Ринк работал над новым вариантом своей картины 1978 года «Итальянская встреча». Полотно осталось незавершенным.