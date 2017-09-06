Обладатели карт Visa смогут покататься на премиальном такси

Российская компания Wheely, предоставляющая услуги вызова автомобилей с личным водителем, запустила программу лояльности для держателей карт Visa нескольких российских банков. Как стало известно «Ленте.ру», уведомление об этом получили пользователи сервиса.

По программе клиенты могут получить скидки до 20 процентов на любые поездки или бесплатные трансферы в аэропорт на премиальных автомобилях Mercedes‑Benz Е‑класса, Mercedes‑Benz S‑класса W222 и Mercedes-Maybach. Каждый банк-участник предоставляет свои бонусы от сервиса по заказу премиальных водителей Wheely. Предложение действует до 31 октября 2017 года.

Wheely («Вили») — российская IT компания, предоставляющая услуги вызова автомобилей премиум- и бизнес- класса в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге и Перми. Вызов осуществляется через одноименное мобильное приложение.