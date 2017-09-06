Глава Минстроя пожаловался на предвзятое отношение россиян к деревянным домам

Россияне все еще предвзято относятся к деревянному домостроению. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, передает в среду, 6 сентября, РИА Новости.

«У людей сложился определенный стереотип, потому что раньше деревянных домов в России было очень много. Должны пройти годы, чтобы доказать, что дерево может соревноваться с кирпичом, бетоном, панелью, газобетоном», — сказал министр. По его словам, необходимо популяризировать этот стройматериал.

11 августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что строительство деревянных домов имеет в России «огромный потенциал». Он отметил, что такие здания способны простоять на «протяжении десятилетий».

В апреле идею о строительстве деревянных домов в Москве одобрил Сергей Собянин. В столице будет создано определенное пробное «пятно застройки» такими домами, отметил он.